САП будет просить для Труханова содержание под стражей и 50 млн грн залога
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. САП и НАБУ будут просить суд применить меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 50 млн грн залога для мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом во время брифинга заявил председатель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
"Прокуратура будет ходатайствовать о мере пресечения в виде содержания под стражей с внесением 50 млн грн для Одесского городского головы, 30 млн - для его заместителя, и 10 млн каждому из остальных участников указанной схемы", - рассказал Холодницкий.
Напомним, НАБУ подтвердило, что в среду задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.