САП проситиме для Труханова тримання під вартою та 50 млн грн застави
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. САП та НАБУ проситимуть суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 50 млн грн застави для мера Одеси Геннадія Труханова. Про це під час брифінгу заявив голова САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
“Прокуратура клопотатиме про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з внесенням 50 млн грн для Одеського міського голови, 30 млн — для його заступника, і 10 млн кожному з інших учасників вказаної схеми”, — розповів Холодницький.
Нагадаємо, НАБУ підтвердило, що у середу затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.