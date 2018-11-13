САП: Продана вызвали на допрос на 15 ноября
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Бывшего главу Государственной фискальной службы Украины Мирослава Продана вызвали на допрос на четверг, 15 ноября. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Вызвали на четверг", - сказали в САП, отвечая на вопрос о том, на какую дату вызвали Продана на допрос в САП.
Также в антикоррупционной прокуратуре сообщили, что его вызвали в рамках уголовного производства, которое ГПУ передало в НАБУ, относительно возможных правонарушений уже во время работы Продана на посту главы ГФС.
Напомним, экс-глава ГФС Мирослав Продан на своей странице в Facebook написал, что находясь в клинике за рубежом, от своих адвокатов узнал, что его вызывают на допрос в САП. Правда, Продан не сообщил, в какой именно стране он находится.
Также экс-глава ГФС не исключил, что "непонятная игра следственных органов имеет целью объявить меня в розыск, чтобы безосновательно и бездоказательно сделать виновным".
Ранее Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявлял, что следствие подозревает Продана в правонарушениях уже в должности главы Государственной фискальной службы Украины. Луценко также отмечал, что "если следствие положит необходимую доказательную базу, то это дело будет отправлено по подследственности в орган, который будет его реализовывать".