САП: Продана викликали на допит на 15 листопада
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Колишнього голову Державної фіскальної служби України Мирослава Продана викликали на допит на четвер, 15 листопада. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
"Викликали на четвер", - сказали у САП, відповідаючи на запитання про те, на яку дату викликали Продана на допит до САП.
Також в антикорупційній прокуратурі поінформували, що його викликали у межах кримінального провадження, яке ГПУ передало до НАБУ, стосовно можливих правопорушень вже під час роботи Продана на посаді голови ДФС.
Нагадаємо, екс-голова ДФС Мирослав Продан на своїй сторінці у Facebook написав, що перебуваючи у клініці за кордоном, від своїх адвокатів дізнався, що його викликають на допит до САП. Щоправда, Продан не повідомив, у якій саме країні він перебуває.
Також екс-голова ДФС не виключив, що "незрозуміла гра слідчих органів має на меті оголосити мене у розшук, щоб безпідставно та бездоказово зробити винним".
Раніше Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявляв, що слідство підозрює Продана у правопорушеннях вже на посаді голови Державної фіскальної служби України. Луценко також зазначав, що "якщо слідство покладе необхідну доказову базу, то ця справа буде відправлена за підслідністю до органа, який буде її реалізовувати".