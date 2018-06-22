САП подаст апелляцию на возвращение дела Мартыненко прокурору
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура подаст апелляционную жалобу на решение Шевченковского районного суда столицы о возвращении обвинительного акта в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пяти человек прокурору, передает УНН со ссылкой на сообщение САП в Facebook.
"САП обжалует возвращение судом обвинительного акта по обвинению бывшего парламентария и других лиц", - говорится в сообщении.
В прокуратуре рассказали, что основанием для возврата обвинительного акта стало то, что в нем не было установлено места совершения отдельных преступлений, также в отдельных случаях размер ущерба указан не в национальной валюте.
Кроме того, как отметили в САП, суд считает нарушением указание в акте фамилии, имени и отчества лиц, которые были соучастниками преступления, но пока находятся в розыске, до вынесения обвинительного приговора в отношении этих лиц. Отмечено также и другие основания.
"Учитывая, что основания для возвращения обвинительного акта, определенные судом, четко не предусмотрены в ст.291 УПК Украины, которой установлены требования к обвинительному акту, прокурором будет подана апелляция на это решение суда", - пояснили в прокуратуре.
Как сообщал УНН, Шевченковский районный суд Киева вернул обвинительный акт в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и еще пяти человек прокурору.