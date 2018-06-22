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САП подасть апеляцію на повернення справи Мартиненка прокурору

САП подасть апеляцію на повернення справи Мартиненка прокурору

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 червня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду столиці про повернення обвинувального акту щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб прокурору, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.

"САП оскаржить повернення судом обвинувального акту за обвинуваченням колишнього парламентаря та інших осіб", - йдеться у повідомленні.

У прокуратурі розповіли, що підставою для повернення обвинувального акту стало те, що у ньому не було встановлено місця вчинення окремих злочинів, також в окремих випадках розмір завданої шкоди зазначено не в національній валюті.

Крім того, як зазначили у САП, суд вважає порушенням вказання в акті прізвища, імені та по-батькові осіб, які були співучасниками злочину, але наразі перебувають у розшуку, до винесення обвинувального вироку щодо цих осіб. Зазначено також і інші підстави.

"Враховуючи, що підстави для повернення обвинувального акту, визначені судом, чітко не передбачені у ст.291 КПК України, якою встановлено вимоги до обвинувального акту, прокурором буде подано апеляцію на це рішення суду", - пояснили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва повернув обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п'ятьох осіб прокуророві. 

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