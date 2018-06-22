САП подасть апеляцію на повернення справи Мартиненка прокурору
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура подасть апеляційну скаргу на ухвалу Шевченківського районного суду столиці про повернення обвинувального акту щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п’ятьох осіб прокурору, передає УНН з посиланням на повідомлення САП у Facebook.
"САП оскаржить повернення судом обвинувального акту за обвинуваченням колишнього парламентаря та інших осіб", - йдеться у повідомленні.
У прокуратурі розповіли, що підставою для повернення обвинувального акту стало те, що у ньому не було встановлено місця вчинення окремих злочинів, також в окремих випадках розмір завданої шкоди зазначено не в національній валюті.
Крім того, як зазначили у САП, суд вважає порушенням вказання в акті прізвища, імені та по-батькові осіб, які були співучасниками злочину, але наразі перебувають у розшуку, до винесення обвинувального вироку щодо цих осіб. Зазначено також і інші підстави.
"Враховуючи, що підстави для повернення обвинувального акту, визначені судом, чітко не передбачені у ст.291 КПК України, якою встановлено вимоги до обвинувального акту, прокурором буде подано апеляцію на це рішення суду", - пояснили у прокуратурі.
Як повідомляв УНН, Шевченківський районний суд Києва повернув обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та ще п'ятьох осіб прокуророві.