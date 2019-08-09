САП планирует направить более 200 производств в Антикоррупционный суд
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура готовится направить в Высший антикоррупционный суд после его запуска в сентябре более 200 уголовных производств. Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время пресс конференции, передает корреспондент УНН.
“Мы акцентируем свое внимание на создании Антикоррупционного суда с начала его работы, так как 208 производств по всей Украине уже ждут. Также, до конца августа мы еще планируем, предварительно еще с десяток дел направить в суд...”, — рассказал Холодницкий.
Напомним, председателем Государственной судебной администрации Украины издан приказ № 272/к, которым Литвинову Оксану Ивановну назначена на должность заместителя руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда.