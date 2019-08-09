САП планує направити понад 200 проваджень до Антикорупційного суду
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура готується направити до Вищого антикорупційного суду після його запуску у вересні понад 200 кримінальних проваджень. Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час пресконференції, передає кореспондент УНН.
“Ми акцентуємо свою увагу на створенні Антикорупційного суду з початку його роботи, бо 208 проваджень по всій Україні вже чекають. Також, до кінця серпня ми ще плануємо, попередньо ще з десяток справ направити до суду...”, — розповів Холодницький.
Нагадаємо, головою Державної судової адміністрації України видано наказ № 272/к, яким Літвінову Оксану Іванівну призначено на посаду заступника керівника апарату Вищого антикорупційного суду.