САП планує направити понад 200 проваджень до Антикорупційного суду

“Ми акцентуємо свою увагу на створенні Антикорупційного суду з початку його роботи, бо 208 проваджень по всій Україні вже чекають. Також, до кінця серпня ми ще плануємо, попередньо ще з десяток справ направити до суду...”, — розповів Холодницький.

Нагадаємо, головою Державної судової адміністрації України видано наказ № 272/к, яким Літвінову Оксану Іванівну призначено на посаду заступника керівника апарату Вищого антикорупційного суду.