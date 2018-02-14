САП передала ходатайство об избрании меры пресечения Труханову в суд

"Дело Труханова, скорее всего, будет слушаться в Соломенском районном суде. Надеюсь, что будет сегодня. Ходатайство по мэру Одессы уже доставлено в суд. Ждем распределения. Надеемся доставить ходатайство об избрании меры пресечения его заместителю", - сообщил Холодницкий.

Руководитель САП добавил, что сейчас задержанные подозреваемые находятся в помещении НАБУ.

Напомним, НАБУ подтвердило, что в среду задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.

13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщило о подозрении, а также задержало трех человек.