САП передала клопотання про обрання запобіжного заходу Труханову до суду
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Клопотання про обрання запобіжного заходу меру Одеси Геннадію Труханову передано до Солом'янського районного суду. Про це під час брифінгу заявив голова САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.
“Справа Труханова, скоріше за все, буде слухатися у Солом'янському районному суді. Сподіваюсь, що буде сьогодні. Клопотання по меру Одеси вже доставлено до суду. Чекаємо розподілення. Сподіваємось доправити клопотання про обрання запобіжного заходу його заступнику”, — повідомив Холодницький.
Керівник САП додав, що наразі затримані підозрювані перебувають у приміщені НАБУ.
Нагадаємо, НАБУ підтвердило, що у середу затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.
13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.