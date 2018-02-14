САП и НАБУ надеются завершить дело по Труханову за 3-4 месяца
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура рассчитывают за три-четыре месяца завершить производство по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом во время брифинга заявил председатель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.
"Детективы и прокуроры на совещании перед объявлением подозрения (Труханову - ред.) убедились, что это производство они смогут завершить в трех-четырехмесячный срок. Я надеюсь на быстрое расследование", - сообщил Н.Холодницкий.
Напомним, НАБУ подтвердило, что в среду задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.
13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщила о подозрении, а также задержала трех человек.
Как сообщал УНН, САП уже передала ходатайство об избрании меры пресечения Труханову в суд.