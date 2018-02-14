САП и НАБУ надеются завершить дело по Труханову за 3-4 месяца

"Детективы и прокуроры на совещании перед объявлением подозрения (Труханову - ред.) убедились, что это производство они смогут завершить в трех-четырехмесячный срок. Я надеюсь на быстрое расследование", - сообщил Н.Холодницкий.

Напомним, НАБУ подтвердило, что в среду задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.

13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщила о подозрении, а также задержала трех человек.

Как сообщал УНН, САП уже передала ходатайство об избрании меры пресечения Труханову в суд.