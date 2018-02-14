САП и НАБУ надеются завершить дело по Труханову за 3-4 месяца

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 78995 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 93112 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 95603 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 111092 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101562 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105098 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112096 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117149 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134578 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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САП и НАБУ надеются завершить дело по Труханову за 3-4 месяца

САП и НАБУ надеются завершить дело по Труханову за 3-4 месяца

Киев  •  УНН

 • 7876 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура рассчитывают за три-четыре месяца завершить производство по делу мэра Одессы Геннадия Труханова. Об этом во время брифинга заявил председатель САП Назар Холодницкий, передает корреспондент УНН.

"Детективы и прокуроры на совещании перед объявлением подозрения (Труханову - ред.) убедились, что это производство они смогут завершить в трех-четырехмесячный срок. Я надеюсь на быстрое расследование", - сообщил Н.Холодницкий.

Напомним, НАБУ подтвердило, что в среду задержали мэра Одессы Геннадия Труханова и его заместителя.

13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадия Труханова и еще 6 чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета и сообщила о подозрении, а также задержала трех человек.

Как сообщал УНН, САП уже передала ходатайство об избрании меры пресечения Труханову в суд.

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