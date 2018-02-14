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САП і НАБУ сподіваються завершити справу щодо Труханова за 3-4 місяці

САП і НАБУ сподіваються завершити справу щодо Труханова за 3-4 місяці

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розраховують за три-чотири місяці завершити провадження у справі мера Одеси Геннадія Труханова. Про це під час брифінгу заявив голова САП Назар Холодницький, передає кореспондент УНН.

“Детективи і прокурори на нараді перед оголошенням підозри (Труханову — ред.) переконались, що це провадження вони зможуть завершити у трьох-чотирьохмісячний строк. Я сподіваюсь на швидке розслідування”, — повідомив Н.Холодницький.

Нагадаємо, НАБУ підтвердило, що у середу затримали міського голову Одеси Геннадія Труханова та його заступника.

13 лютого НАБУ повідомило про підозру меру Одеси Геннадію Труханову та ще 6 посадовцям міськради у розтраті коштів міського бюджету та повідомила про підозру, а також затримала трьох осіб.

Як повідомляв УНН, САП вже передала клопотання про обрання запобіжного заходу Труханову до суду.

Українські Національні Новини

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