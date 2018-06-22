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Санкции против РФ серьезно вредят экономике Франции - посол

Санкции против РФ серьезно вредят экономике Франции - посол

Киев  •  УНН

 • 9966 просмотра

КИЕВ. 22 июня. УНН. Из-за санкций, введенных против России, экономика Франции развивается не так быстро, как могла бы. Об этом сказала посол Франции в Украине Изабель Дюмон в интервью изданию "Фокус", передает УНН.

Посол не смог внятно ответить, чем Украина может мотивировать ЕС сохранять санкции против России в будущем.

"Что касается позиции Франции, она вполне понятна: даже если санкции достаточно серьезно вредят нашей экономике, они могут быть сняты только тогда, когда будут выполнены минские договоренности", - сказала она.

По словам Дюмон, снятие санкций будет означать, что проблема преодолена, война закончена, а Украина вернула контроль над своей территорией.

"Я вполне понимаю, что есть разочарование, но нельзя говорить, что мы не делаем ничего. Из-за санкций наша экономика развивается не так быстро, как могла бы, у нас есть безработица, в частности в агропромышленной сфере и т.д. Но мы не жалуемся, мы делаем это все из-за преданности принципам международных отношений. Хотелось бы, чтобы люди замечали это", - подчеркнула она.

Как сообщал УНН, 22 июня Украина добавила в санкционные списки шесть российских политических партий.

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