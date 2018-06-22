Санкції проти РФ серйозно шкодять економіці Франції – посол

Посол не змогла чітко відповісти, чим Україна може мотивувати ЄС зберігати санкції проти Росії в майбутньому.

“Що стосується позиції Франції, вона є цілком зрозумілою: навіть якщо санкції достатньо серйозно шкодять нашій економіці, вони можуть бути зняті лише тоді, коли будуть виконані мінські домовленості”, — сказала вона.

За словами Дюмон, зняття санкцій буде означати, що проблему подолано, війна закінчена, а Україна повернула контроль над своєю територією.

“Я цілком розумію наявне розчарування, але не можна говорити, що ми не робимо нічого. Через санкції наша економіка розвивається не так швидко, як могла б, у нас є безробіття, зокрема в агропромисловій сфері і т.д. Але ми не скаржимось, ми робимо це все через відданість принципам міжнародних відносин. Хотілося б, щоб люди помічали це”, — наголосила вона.

Як повідомляв УНН, 22 червня Україна додала в санкційні списки шість російських політичних партій.