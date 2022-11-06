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Санкции из-за уйгуров: посол Китая предупредил Швейцарию об ухудшении отношений

Санкции из-за уйгуров: посол Китая предупредил Швейцарию об ухудшении отношений

Киев • УНН

 • 241615 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Швейцарии следует избегать введения санкций против Китая вслед за Европейским союзом, если она заботится о швейцарско-китайских отношениях, заявил посол Китая в Берне газете NZZ am Sonntag, передает УНН.

Ранее

В прошлом году ЕС обвинил китайских чиновников в массовых задержаниях уйгуров-мусульман и нарушении прав человека в регионе Синьцзян и ввел первые санкции против Пекина после введения эмбарго на поставку оружия в 1989 году после репрессий на площади Тяньаньмэнь.

Цитата

"Тот, кто действительно заботится о дружеских отношениях между двумя странами и проводит ответственную политику, не согласится на санкции", - заявил посол Китая в Берне в интервью NZZ am Sonntag.

"Если Швейцария примет санкции и ситуация будет развиваться в неконтролируемом направлении, китайско-швейцарские отношения пострадают", – добавил он.

Детали

Глава швейцарского агентства, осуществляющего экономические санкции, заявила в интервью газете в июле, что ожидает, что страна предпримет карательные меры, которые ЕС введет против Китая, если он вторгнется на Тайвань.

Обнародовав в прошлом году новую стратегию по Китаю, Берн объявил о нескольких конкретных изменениях в политике и отметил важность двусторонних отношений.

Добавим

В 1950 году Швейцария была одной из первых западных стран, признавших коммунистический Китай. С 2010 года Китай является крупнейшим торговым партнером в Азии и третьим по величине торговым партнером в мире после ЕС и США.

Двухстороннее соглашение о свободной торговле вступило в силу в июле 2014 года, и в этом году две страны запустили общую платформу для листинга акций и торговли.

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