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Санкції через уйгурів: посол Китаю попередив Швейцарію про погіршення відносин

Санкції через уйгурів: посол Китаю попередив Швейцарію про погіршення відносин

Київ • УНН

 • 241617 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Швейцарії слід уникати введення санкцій проти Китаю вслід за Європейським союзом, якщо вона піклується про швейцарсько-китайські відносини, заявив посол Китаю в Берні газеті NZZ am Sonntag, передає УНН.

Раніше

Минулого року ЄС звинуватив китайських чиновників у масових затриманнях уйгурів-мусульман та порушення прав людини в регіоні Сіньцзян і ввів перші санкції проти Пекіна після введення ембарго на постачання зброї у 1989 році після репресій на площі Тяньаньмень.

Цитата

"Той, хто справді дбає про дружні відносини між двома країнами та проводить відповідальну політику, не погодиться на санкції",- заявив посол Китаю в Берні в інтерв'ю NZZ am Sonntag.

"Якщо Швейцарія прийме санкції і ситуація розвиватиметься у неконтрольованому напрямку, китайсько-швейцарські відносини постраждають", - додав він.

Деталі

Глава швейцарського агентства, яке здійснює економічні санкції, заявила в інтерв'ю газеті в липні, що очікує, що країна вживе каральних заходів, які ЄС запровадить проти Китаю, якщо він вторгнеться на Тайвань.

Оприлюднивши минулого року нову стратегію щодо Китаю, Берн оголосив про кілька конкретних змін у політиці та наголосив на важливості двосторонніх відносин.

Додамо

1950 року Швейцарія була однією з перших західних країн, що визнали комуністичний Китай. З 2010 року Китай є його найбільшим торговим партнером в Азії та третім за величиною торговим партнером у світі після ЄС та США.

Двостороння угода про вільну торгівлю набула чинності у липні 2014 року, і цього року дві країни запустили спільну платформу для лістингу акцій та торгівлі.

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