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Санкции США остановили поставки из российского проекта "Арктик СПГ 2" - Bloomberg

Киев  •  УНН

22 декабрь 2023, 09:18  •  9389 просмотра

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Проект "Арктик СПГ 2" задерживается из-за санкций США, что привело к росту цен на газ в Европе.

Начало поставок из новейшего российского проекта по производству сжиженного природного газа будет отложено после того, как компания объявила форс-мажорные обстоятельства в отношении поставок из-за санкций США. На фоне этой новости цены на газ в Европе выросли. Об этом 21 декабря сообщило Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как сообщается со ссылкой на источники, российское ПАО "Новатэк", которое занимается проектом "Арктик СПГ 2", направило уведомления о форс-мажорных обстоятельствах некоторым покупателям объекта. По их словам, санкции, введенные США в отношении проекта в ноябре, на данный момент делают невозможными поставки.

"Хотя перспективы "Арктик СПГ 2" уже были омрачены из-за мер США, этот шаг представляет собой серьезные проблемы для проекта и может ограничить дополнительные поставки СПГ на мировой рынок этой зимой", - пишет издание.

"Новатэк" планировал начать производство на первой из трех линий к концу года с целью получить первые поставки с завода в начале 2024 года.

Форс-мажорные обстоятельства "не обязательно означают, что СПГ с "Арктик СПГ-2" не будет экспортироваться, а лишь то, что внешние факторы, скорее всего, помешают "Новатэку" выполнить все свои контрактные обязательства", заявил в исследовательской записке аналитик Energy Aspects Ltd. Джейк Хорслен.

Европейские цены на газ выросли на 8,3%, а затем поднялись на 2% и составили 34,20 евро за мегаватт-час. Акции "Новатэка" откотили назад ранее достигнутый рост в москве, упав на целых 4,8% и достигнув самого низкого уровня на закрытии с июля.

"Арктик СПГ 2" имеет решающее значение для стремления россии увеличить производство СПГ более чем в три раза к концу десятилетия. Завод также будет обеспечивать значительную часть поставок СПГ, которые, как ожидается, будут в 2024 году, сообщил Тэлон Кастер, аналитик Bloomberg Intelligence.

"Если проект будет существенно отложен или в следующем году не будут отгружены поставки, это серьезно ограничит рост мировых поставок СПГ - примерно до 2,5% против 3,5%, которые мы прогнозировали, - сказал он. - Рост предложения ниже, чем ожидалось, может привести к росту цен и усилению волатильности".

Дополнение

"Новатэку" принадлежит 60% акций проекта. Оставшаяся часть принадлежит французской TotalEnergies SE, китайским CNPC и Cnooc, а также консорциуму японского торгового дома Mitsui & Co. и Jogmec.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
Санкції США зупинили поставки з російського проекту "Арктик СПГ 2" - Bloomberg
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Проект "Арктик СПГ 2" задерживается из-за санкций США, что привело к росту цен на газ в Европе.

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