Санкт-Петербург празднует 314-ю годовщину со дня основания

КИЕВ. 27 мая. УНН. Санкт-Петербург отпразднует 314-ю годовщину со дня своего основания, и этот праздник включит сразу два юбилея: 60-летие первых послевоенных торжеств в честь города и 30-летия с тех пор, когда День города стали отмечать ежегодно. До 1987 года праздновались только юбилейные даты, а впервые День основания Петербурга отметили в 1803 году по инициативе императора Александра I, который приказал украсить город иллюминацией, палить из пушек и звонить в колокола. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского Администраторы Санкт-Петербурга.