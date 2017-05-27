Санкт-Петербург празднует 314-ю годовщину со дня основания
Киев • УНН
КИЕВ. 27 мая. УНН. Санкт-Петербург отпразднует 314-ю годовщину со дня своего основания, и этот праздник включит сразу два юбилея: 60-летие первых послевоенных торжеств в честь города и 30-летия с тех пор, когда День города стали отмечать ежегодно. До 1987 года праздновались только юбилейные даты, а впервые День основания Петербурга отметили в 1803 году по инициативе императора Александра I, который приказал украсить город иллюминацией, палить из пушек и звонить в колокола. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского Администраторы Санкт-Петербурга.
"Празднование Дня города традиционно начнется с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Великому на Сенатской площади -" Медный всадник ". После этого в Законодательном собрании города будут вручены знаки и дипломы новым почетным гражданам Петербурга, которыми 24 мая были избраны председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл ", - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Напомним, "Дни танцев, музыки и цветов " начались в Киеве.