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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 40185 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Санкт-Петербург празднует 314-ю годовщину со дня основания

Киев • УНН

 • 11378 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Санкт-Петербург отпразднует 314-ю годовщину со дня своего основания, и этот праздник включит сразу два юбилея: 60-летие первых послевоенных торжеств в честь города и 30-летия с тех пор, когда День города стали отмечать ежегодно. До 1987 года праздновались только юбилейные даты, а впервые День основания Петербурга отметили в 1803 году по инициативе императора Александра I, который приказал украсить город иллюминацией, палить из пушек и звонить в колокола. Сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского Администраторы Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург празднует 314-ю годовщину со дня основания

"Празднование Дня города традиционно начнется с торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Петру Великому на Сенатской площади -" Медный всадник ". После этого в Законодательном собрании города будут вручены знаки и дипломы новым почетным гражданам Петербурга, которыми 24 мая были избраны председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл ", - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, "Дни танцев, музыки и цветов " начались в Киеве.

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