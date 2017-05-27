Санкт-Петербург святкує 314-ту річницю від дня заснування
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Санкт-Петербург відсвяткує 314-ту річницю від дня свого заснування, і це свято включить відразу два ювілеї: 60-річчя перших повоєнних урочистостей на честь міста і 30-річчя з тих пір, коли День міста стали відзначати щорічно. До 1987 року святкувалися лише ювілейні дати, а вперше День заснування Петербурга відзначили в 1803 році за ініціативою імператора Олександра I, який наказав прикрасити місто ілюмінацією, палити з гармат і дзвонити в дзвони. Повідомляє УНН з посиланням на прес-службу міської адміністації Санкт-Петербурга.
"Святкування Дня міста традиційно розпочнеться з урочистої церемонії покладання квітів до пам'ятника Петру Великому на Сенатській площі -" Мідний вершник ". Після цього в Законодавчих зборах міста будуть вручені знаки і дипломи новим почесним громадянам Петербурга, якими 24 травня були обрані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко і Патріарх Московський і Всієї Русі Кирило ", - розповіли в прес-службі міської адміністрації.
Нагадаємо, "Дні танців, музики та квітів" розпочались в Києві.