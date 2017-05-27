Санкт-Петербург святкує 314-ту річницю від дня заснування

"Святкування Дня міста традиційно розпочнеться з урочистої церемонії покладання квітів до пам'ятника Петру Великому на Сенатській площі -" Мідний вершник ". Після цього в Законодавчих зборах міста будуть вручені знаки і дипломи новим почесним громадянам Петербурга, якими 24 травня були обрані голова Ради Федерації Валентина Матвієнко і Патріарх Московський і Всієї Русі Кирило ", - розповіли в прес-службі міської адміністрації.

Нагадаємо, "Дні танців, музики та квітів" розпочались в Києві.