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Санду назначила и.о. премьер-министра Молдовы

Киев • УНН

 • 8077 просмотра

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Молдовы Майя Санду назначила действующего министра иностранных дел Аврелия Чоко исполняющим обязанности премьер-министра страны. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

Санду назначила и.о. премьер-министра Молдовы

"Учитывая то, что премьер-министр действующего правительства Йон Кику отказался выполнять обязанности, до назначения нового правительства президент назначает и.о. премьер-министра, в обязательном порядке из состава министров. Сегодня я подписала указ о назначении временным премьер-министром господина министра иностранных дел и европейской интеграции Аврелия Чокоя", - написала Санду.

Напомним, премьер-министр Молдовы Ион Кику заявил о своей отставке и отставке правительства ради возможности роспуска парламента.

Санду была избрана президентом Молдовы по итогам второго тура, который прошел в стране 15 ноября. По данным ЦИК республики, тогдашний президент Игорь Додон проиграл Санду с результатом 42,26 против 57,74%. 24 декабря Санду принесла присягу и вступила в должность главы государства.

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