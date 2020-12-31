Санду призначила в.о. прем'єр-міністра Молдови

"Враховуючи те, що прем'єр-міністр чинного уряду Йон Кіку відмовився виконувати обов'язки, до призначення нового уряду президент призначає в.о. прем'єр-міністра, в обов'язковому порядку зі складу міністрів. Сьогодні я підписала указ про призначення тимчасовим прем'єр-міністром пана міністра закордонних справ і європейської інтеграції Аврелія Чокоя", - написала Санду.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Йон Кіку заявив про свою відставку і відставку уряду заради можливості розпуску парламенту.



Санду була обрана президентом Молдови за підсумками другого туру, який пройшов в країні 15 листопада. За даними ЦВК республіки, тодішній президент Ігор Додон програв Санду з результатом 42,26 проти 57,74%. 24 грудня Санду принесла присягу і вступила на посаду глави держави.