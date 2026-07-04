Санду приняла отставку премьера Молдовы Мунтяну
Киев • УНН
Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку премьер-министра Александру Мунтяну. Она начнет консультации по назначению нового главы правительства.
Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку премьер-министра страны Александру Мунтяну. Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
По словам Санду, она поблагодарила Мунтяну за его работу "и за начало трудных, но необходимых реформ".
В понедельник я начинаю консультации с парламентскими фракциями по назначению нового премьер-министра. Путь Молдовы остается неизменным: реформы и вступление в ЕС
Напомним
Накануне Александру Мунтяну объявил о завершении срока на посту премьер-министра Молдовы. Он объяснил решение неспособностью выполнять мандат в соответствии с собственными принципами.
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