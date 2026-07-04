Санду приняла отставку премьера Молдовы Мунтяну

Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку премьер-министра страны Александру Мунтяну. Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует УНН.

По словам Санду, она поблагодарила Мунтяну за его работу "и за начало трудных, но необходимых реформ".

В понедельник я начинаю консультации с парламентскими фракциями по назначению нового премьер-министра. Путь Молдовы остается неизменным: реформы и вступление в ЕС