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Санду приняла отставку премьера Молдовы Мунтяну

Киев • УНН

 • 1226 просмотра

Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку премьер-министра Александру Мунтяну. Она начнет консультации по назначению нового главы правительства.

Санду приняла отставку премьера Молдовы Мунтяну

Президент Молдовы Майя Санду приняла отставку премьер-министра страны Александру Мунтяну. Об этом она сообщила в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По словам Санду, она поблагодарила Мунтяну за его работу "и за начало трудных, но необходимых реформ".

В понедельник я начинаю консультации с парламентскими фракциями по назначению нового премьер-министра. Путь Молдовы остается неизменным: реформы и вступление в ЕС

- отметила президент Молдовы.

Напомним

Накануне Александру Мунтяну объявил о завершении срока на посту премьер-министра Молдовы. Он объяснил решение неспособностью выполнять мандат в соответствии с собственными принципами.

Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке26.06.26, 15:05 • 7190 просмотров

Вадим Хлюдзинский

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