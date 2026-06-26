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Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке

Киев • УНН

 • 278 просмотра

Правительство Украины включило Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется упрощенный механизм приобретения украинского гражданства. Решение является стратегическим шагом для поддержания связи с этническими украинцами и противодействия дестабилизации со стороны России.

Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке

Украинцы в Молдове смогут получить гражданство Украины в упрощенном порядке, о соответствующем решении правительства сообщили премьер-министр Юлия Свириденко и в МИД Украины в пятницу, пишет УНН.

Украинцы в Республике Молдова получат возможность приобрести гражданство Украины в упрощенном порядке. Правительство включило Республику Молдова в перечень государств, на граждан которых распространяется этот механизм.

- написала премьер Свириденко в соцсетях, добавив, что обсудила это решение с премьер-министром Молдовы Александру Мунтяну.

О том, что Кабмин по инициативе МИД расширил возможности для приобретения украинского гражданства в упрощенном порядке, добавив в соответствующий перечень Республику Молдова, сообщил и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Глава МИД охарактеризовал это как "стратегический шаг Украины в отношении Молдовы" и отметил, что соответствующее решение стало очередным этапом реализации новой редакции Закона Украины "О гражданстве Украины". По его словам, ранее новая процедура приобретения гражданства Украины без отказа от имеющегося уже стала доступной для этнических украинцев из стран ЕС, Великобритании, Канады, США, Норвегии, Швейцарии и Исландии.

"Теперь этот правовой механизм открыт и для наших соседей – граждан Республики Молдова. Для нас включение Молдовы в этот перечень – это не просто формальное расширение географии. Это логичный шаг в развитии отношений со страной, с которой нас объединяют общая граница и общий путь в Европейский Союз. Страной, которая с первых дней полномасштабного вторжения оказывает помощь нашим гражданам и поддерживает Украину", – отметил министр.

Сибига заметил, что в Молдове проживает большая и активная украинская община. В этом контексте министр подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы этнические украинцы за рубежом имели как можно больше возможностей поддерживать связь с Родиной.

"Решение Украины является логичным, продуманным и своевременным ответом на попытки государства-агрессора дестабилизировать дружественную Молдову путем манипуляций с вопросом гражданства для жителей Приднестровского региона. Украина демонстрирует лидерство, субъектность и ответственность. В отличие от России, которая стремится к дестабилизации и расширению войны, стратегической целью Украины всегда были, есть и будут мир, безопасность и стабильность дружественной Молдовы", – подчеркнул он.

Следующая задача — сделать процедуру максимально удобной

- отметила Свириденко.

Сегодня, указала она, для приобретения гражданства необходимо сдать экзамены по украинскому языку, Конституции и истории Украины, но сделать это можно только в Украине. "Работаем над возможностью дистанционной сдачи экзаменов. Также должны урегулировать завершающий этап оформления документов через заграничные дипломатические учреждения, чтобы люди могли получить украинский паспорт без лишних препятствий", - добавила Свириденко.

Юлия Шрамко

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