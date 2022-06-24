Samsung Australia оштрафовали на 9,7 млн долларов за ложные заявления о водонепроницаемости
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Австралийский регулятор по вопросам конкуренции заявил в четверг, что суд обязал местное подразделение Samsung Electronics заплатить штраф в размере 9,65 млн долларов за девять обманчивых объявлений о водонепроницаемости некоторых из их смартфонов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
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Samsung Australia признала, что вводит в заблуждение покупателей некоторых своих телефонов линейки “Galaxy” относительно уровня водонепроницаемости. В первый раз регулятор подал в суд на компанию в июле 2019 года.
Samsung Australia заявила в своем заявлении, что в ее новых, текущих моделях нет такой проблемы.
Регулятор сообщил, что с марта 2016 по октябрь 2018 компания размещала рекламу в магазинах и социальных сетях, в которой утверждалось, что телефоны можно использовать в бассейнах или в морской воде.
Однако ACCC получил сотни жалоб от пользователей, утверждавших, что смартфоны не функционировали должным образом или даже полностью перестали работать после воздействия воды.
Samsung и ACCC согласились, что изменения, которые компания внесла в новые модели смартфонов, выпущенных в Австралии с марта 2018 года, не сталкивались с такими рисками от влияния воды, заявила компания.
Напомним
Apple стремится увеличить производство за пределами Китая.