Samsung Australia оштрафували на 9,7 млн доларів за неправдиві заяви про водонепроникність
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Австралійський регулятор з питань конкуренції заявив у четвер, що суд зобов’язав місцевий підрозділ Samsung Electronics сплатити штраф у розмірі 9,65 млн доларів за дев’ять оманливих оголошень про водонепроникність деяких із їх смартфонів. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Samsung Australia визнала, що вводить в оману покупців деяких своїх телефонів лінійки “Galaxy” щодо рівня водонепроникності. Вперше регулятор подав до суду на компанію в липні 2019 року.
Samsung Australia заявила у своїй заяві, що в її нових, поточних моделях немає такої проблеми.
Регулятор повідомив, що з березня 2016 року по жовтень 2018 року компанія розміщувала рекламу в магазинах і соціальних мережах, в якій стверджувалося, що телефони можна використовувати в басейнах або в морській воді.
Однак ACCC отримав сотні скарг від користувачів, які стверджували, що смартфони не функціонували належним чином або навіть повністю перестали працювати після впливу води.
Samsung і ACCC погодилися, що зміни, які компанія внесла до нових моделей смартфонів, випущених в Австралії з березня 2018 року, не стикалися з такими ризиками від впливу води, заявила компанія.
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