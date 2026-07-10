Самовольно покинул часть и признал вину - фигурант нападения на полицию Львова выступил в суде
Киев • УНН
В Сыховском районном суде Львова начали рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Олега Гаврилова, подозреваемого в нападении на полицию. Прокуратура требует содержания под стражей, а защита настаивает на домашнем аресте.
В Сиховском районном суде Львова началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Олегу Гаврилову, подозреваемому в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщает УНН.
Детали
Подозреваемого доставили в зал суда в наручниках. На вопрос журналистов о мотивах своих действий он отвечать отказался. Во время заседания мужчина почти не высказывался и находился в стеклянном боксе.
Защитница Гаврилова Ольга Гук сообщила, что её клиент во время задержания получил телесные повреждения. По её словам, у него диагностирована травма ребра, ушибы головы, а также проблемы с дыханием.
Сторона обвинения просит суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В то же время защита настаивает на домашнем аресте, отмечая, что мужчина признал вину и раскаивается в содеянном.
Прокурор, в свою очередь, заявил, что подозреваемый отказался давать показания во время досудебного расследования.
Во время судебного заседания Гаврилов сообщил, что проходил службу в звании солдата в 53-й отдельной механизированной бригаде, однако в феврале этого года самовольно покинул воинскую часть.
В конце заседания подозреваемый заявил, что сожалеет о содеянном, признал свою вину и попросил суд не отправлять его под стражу, а применить меру пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним
Вечером 8 июля во Львове, в районе Сихов, толпа пыталась «освободить» мужчину от сотрудников ТЦК под выкрики «позор» и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут.
В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.
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