Самовольно покинул часть и признал вину - фигурант нападения на полицию Львова выступил в суде

$44.520.0450.880.18
ukenru
10:55 • 5202 просмотра
Удар рф по кафе в Грозе: установлены ответственные за приказ российские военные, пятерым объявлено подозрениеVideo
10:28 • 12349 просмотра
В Украине вводят в обращение банкноту 2000 гривен с портретом Стуса с 4 сентябряPhoto
08:01 • 17107 просмотра
"Хочу, чтобы ракеты РФ сбивали не над Варшавой": министр обороны Польши поддержал передачу Украине ракет к Patriot
10 июля, 02:02 • 26796 просмотра
Украина призвала Совбез ООН немедленно внести резолюцию о прекращении огня
9 июля, 22:05 • 27252 просмотра
Удары украинских БПЛА вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей РФ - Financial Times
9 июля, 20:59 • 29265 просмотра
Должны быть конструктивными и деликатными - Зеленский о встрече с Навроцким на саммите НАТО
Эксклюзив
9 июля, 15:40 • 44691 просмотра
Почему животные иногда притворяются больными: ветеринар объяснила, где манипуляция, а где сигнал об опасности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 75617 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
9 июля, 14:05 • 38880 просмотра
ВАКС не подтвердил внесение залога от Николая Тищенко в размере 10 млн гривен
9 июля, 13:00 • 37475 просмотра
Суд отправил под стражу другого подозреваемого в убийстве Березовской Жиковича без залогаVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
1м/с
43%
743мм
Популярные новости
Курсантов университета МВД РФ массово отправляют патрулировать НПЗ и нефтебазы - АТЕШ10 июля, 03:30 • 23452 просмотра
Демонтаж пути́на является единственным путем для российских элит завершить войну - Коваленко10 июля, 04:15 • 7064 просмотра
В рф фиксируют атаку дронов на порт в таганроге и два объекта хранения нефтепродуктов в азовеPhotoVideo10 июля, 05:59 • 5210 просмотра
На Московском НПЗ снова фиксируют возгорание после атаки дроновVideo09:39 • 14310 просмотра
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 14281 просмотра
публикации
Несмотря на семь месяцев процессуальных маневров, дело о медицинской халатности врачей Odrex перешло к рассмотрению по существу10:27 • 14460 просмотра
Как очистить чайник от накипи: эффективные способы для домаPhoto9 июля, 15:23 • 44095 просмотра
Саммит НАТО превзошел ожидания - Трамп изменил риторику, а Украина получила новые возможности
Эксклюзив
9 июля, 14:59 • 75617 просмотра
Как записаться к врачу: пошаговая инструкция9 июля, 14:37 • 41197 просмотра
Перинатальный психолог: что это за специалист и когда к нему стоит обращаться9 июля, 13:35 • 43763 просмотра
Актуальные люди
Денис Штилерман
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Харьковская область
Европа
Соединённые Штаты
Украина
Трасса Киев-Одесса
Реклама
УНН Lite
Льняное масло: польза, вред, противопоказания12:50 • 1082 просмотра
Шлем Сенны с победных гонок Формулы-1 продан за $670 000Photo9 июля, 05:37 • 83640 просмотра
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 154556 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 145096 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 138883 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Самовольно покинул часть и признал вину - фигурант нападения на полицию Львова выступил в суде

Киев • УНН

 • 1290 просмотра

В Сыховском районном суде Львова начали рассмотрение ходатайства о мере пресечения для Олега Гаврилова, подозреваемого в нападении на полицию. Прокуратура требует содержания под стражей, а защита настаивает на домашнем аресте.

Самовольно покинул часть и признал вину - фигурант нападения на полицию Львова выступил в суде
Фото: скриншот

В Сиховском районном суде Львова началось рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Олегу Гаврилову, подозреваемому в нападении на сотрудников полиции. Об этом сообщает УНН.

Детали

Подозреваемого доставили в зал суда в наручниках. На вопрос журналистов о мотивах своих действий он отвечать отказался. Во время заседания мужчина почти не высказывался и находился в стеклянном боксе.

Защитница Гаврилова Ольга Гук сообщила, что её клиент во время задержания получил телесные повреждения. По её словам, у него диагностирована травма ребра, ушибы головы, а также проблемы с дыханием.

Сторона обвинения просит суд избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В то же время защита настаивает на домашнем аресте, отмечая, что мужчина признал вину и раскаивается в содеянном.

Прокурор, в свою очередь, заявил, что подозреваемый отказался давать показания во время досудебного расследования.

Во время судебного заседания Гаврилов сообщил, что проходил службу в звании солдата в 53-й отдельной механизированной бригаде, однако в феврале этого года самовольно покинул воинскую часть.

В конце заседания подозреваемый заявил, что сожалеет о содеянном, признал свою вину и попросил суд не отправлять его под стражу, а применить меру пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним

Вечером 8 июля во Львове, в районе Сихов, толпа пыталась «освободить» мужчину от сотрудников ТЦК под выкрики «позор» и начала бить служебный автомобиль ТЦК, который, по сообщениям местных пабликов, был перевернут.

В полиции и местном ТЦК указали, что конфликт произошел из-за задержания военнообязанного мужчины, находившегося в розыске.

Участники стычек с ТЦК во Львове извинились и заявили о намерении служить10.07.26, 03:31 • 27346 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧППроисшествия