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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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Самодельный прибор для отопления взорвался в квартире в Кропивницком

Киев • УНН

 • 8067 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вчера, 29 ноября, самодельный прибор для отопления взорвался в квартире в Кропивницком. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета Сергей Коваленко.

Самодельный прибор для отопления взорвался в квартире в Кропивницком

"По ул. Киевская, 46, в квартире собственник установил самодельный водонагревательный прибор для водяного отопления и устроил систему печного отопления, и вместо, будем говорить, духовки, которая есть в печном отоплении, он поставил емкость литров на 15 и оттуда трубочками обвел на водные батареи, от которых тепло. Это кустарный метод, не было водорасширительного бачка и получилась такая неприятная история. Когда он включил эту печь, воде некуда было деваться, и разорвало этот водонагревательный бачок", - сказал С.Коваленко.

Также он добавил, что в результате разрыва бачка произошло разрушение печи и полтора метра кирпичного простенка между двумя соседними квартирами. Жертв и пострадавших нет. Угрозы строительным конструкциям здания тоже нет.

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