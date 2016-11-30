Самодельный прибор для отопления взорвался в квартире в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 30 ноября. УНН. Вчера, 29 ноября, самодельный прибор для отопления взорвался в квартире в Кропивницком. Об этом корреспонденту УНН сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения горсовета Сергей Коваленко.
"По ул. Киевская, 46, в квартире собственник установил самодельный водонагревательный прибор для водяного отопления и устроил систему печного отопления, и вместо, будем говорить, духовки, которая есть в печном отоплении, он поставил емкость литров на 15 и оттуда трубочками обвел на водные батареи, от которых тепло. Это кустарный метод, не было водорасширительного бачка и получилась такая неприятная история. Когда он включил эту печь, воде некуда было деваться, и разорвало этот водонагревательный бачок", - сказал С.Коваленко.
Также он добавил, что в результате разрыва бачка произошло разрушение печи и полтора метра кирпичного простенка между двумя соседними квартирами. Жертв и пострадавших нет. Угрозы строительным конструкциям здания тоже нет.