Самодельный прибор для отопления взорвался в квартире в Кропивницком

"По ул. Киевская, 46, в квартире собственник установил самодельный водонагревательный прибор для водяного отопления и устроил систему печного отопления, и вместо, будем говорить, духовки, которая есть в печном отоплении, он поставил емкость литров на 15 и оттуда трубочками обвел на водные батареи, от которых тепло. Это кустарный метод, не было водорасширительного бачка и получилась такая неприятная история. Когда он включил эту печь, воде некуда было деваться, и разорвало этот водонагревательный бачок", - сказал С.Коваленко.

Также он добавил, что в результате разрыва бачка произошло разрушение печи и полтора метра кирпичного простенка между двумя соседними квартирами. Жертв и пострадавших нет. Угрозы строительным конструкциям здания тоже нет.