Саморобний прилад для опалення вибухнув у квартирі у Кропивницькому

“По вул. Київська, 46, в квартирі власник встановив саморобний водонагрівальний прилад для водяного опалення і влаштував систему пічного опалення, і замість, будемо говорити, духовки, яка є в пічному опаленні, він поставив ємність літрів на 15 і звідти трубочками обвів на водяні батареї, від яких тепло. Це кустарний метод, не було водорозширювального бачка і вийшла така неприємна історія. Коли він увімкнув цю пічку, воді не було куди діватися, і розірвало цей водогрійний бачок”, — сказав С.Коваленко.

Також він додав, що внаслідок розриву бачка сталася руйнація печі та півтора метра цегляного простінку між двома сусідніми квартирами. Жертв та постраждалих немає. Загрози будівельних конструкцій будинку теж немає.