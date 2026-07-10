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Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Греции после повреждения окна во время полета

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Самолет Ryanair экстренно вернулся в Салоники после повреждения окна обломком двигателя. Пассажира частично вытянуло за борт, но он остался пристегнутым.

Самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Греции после повреждения окна во время полета

Самолет авиакомпании Ryanair экстренно вернулся в аэропорт вылета в Греции после того, как вскоре после взлета повредилось окно в пассажирском салоне. Одного человека частично вытянуло за борт. Инцидент произошел во время рейса из Салоник в немецкий Мемминген. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

По предварительным данным, окно в пассажирском салоне Boeing 737 "отвалилось во время полета". В то же время, по словам издания, в ряде сообщений СМИ говорится, что после разрушения стекла одного из пассажиров едва не вытянуло из самолета.

В частности, одна из пассажирок рассказала о событии так:

"Голова и плечи одного из пассажиров были за окном. К счастью, он не отстегнул ремень безопасности", – пояснила женщина.

По информации издания, окно Boeing Co. 737 отломилось вскоре после взлета из-за того, что в него ударился обломок, оторвавшийся от двигателя.

"На непроверенном видео учетной записи якобы видно разбитое окно с правой стороны фюзеляжа, а с потолка свисают кислородные маски. Согласно заявлению авиакомпании, самолет только что вылетел из Салоник, Греция, и направлялся в Мемминген, Германия, когда произошел инцидент. Пилоты вернулись в Салоники, где один пассажир после приземления обратился за медицинской помощью и получил ее. В кратком заявлении Ryanair говорится, что пассажиров в конечном итоге доставил в Германию самолет-заменитель", – пишет издание.

Грузовой Boeing 737 пропал с радаров у Пакистана, продолжается поисковая операция08.07.26, 06:17 • 4254 просмотра

Алла Киосак

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