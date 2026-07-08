Грузовой Boeing 737 пропал с радаров у Пакистана, продолжается поисковая операция
Киев • УНН
Грузовой самолет Boeing 737 авиакомпании K2 Airways пропал с радаров после сообщения о неисправности навигационной системы. Поисково-спасательная операция продолжается в море с участием государственных служб.
Пакистанский грузовой самолет Boeing 737 с пятью членами экипажа на борту исчез с радаров у побережья Карачи после сообщения о неисправности навигационной системы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление аэропортов Пакистана, пишет УНН.
Детали
Самолет авиакомпании K2 Airways выполнял рейс из Шарджи (ОАЭ) в Карачи. В 21:18 по местному времени экипаж сообщил диспетчерам о проблеме с навигационной системой.
Несмотря на попытки авиадиспетчеров помочь экипажу, уже через три минуты самолет начал стремительно терять высоту и резко изменил курс. Впоследствии с ним была потеряна радиосвязь и радиолокационный контакт примерно в 155 морских милях (287 км) к западу от Карачи.
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Управление аэропортов Пакистана сообщило, что после инцидента был активирован Центр координации спасательных работ. Поисково-спасательная операция в море продолжается при участии нескольких государственных служб.
В настоящее время власти не сообщают о причинах инцидента и судьбе самолета и экипажа.
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