Грузовой Boeing 737 пропал с радаров у Пакистана, продолжается поисковая операция

$44.560.0150.870.15
ukenru
Эксклюзив
7 июля, 16:40 • 17656 просмотра
Запуск 5G в Украине: когда ждать, и чем сеть отличается от предыдущих версий Photo
7 июля, 15:26 • 50626 просмотра
Обыски в Vyriy Industries: в ОГП сообщили о расследовании завладения бюджетными средствами на почти 7 млрд гривенPhoto
7 июля, 13:51 • 37683 просмотра
Украина начала наращивать международные резервы после нескольких месяцев сокращения - накопила $51,3 млрд
7 июля, 13:06 • 42713 просмотра
Ракеты для Patriot будут обслуживать в Европе – соглашение подписали пять стран НАТО
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 49013 просмотра
ГБР проводит обыски у производителя дронов Vyriy Industries
7 июля, 12:02 • 31034 просмотра
"А мы достали": Зеленский рассказал, как Украина разрушила миф о российском глубоком тылу и поразила все крупные НПЗ
Эксклюзив
7 июля, 11:19 • 32758 просмотра
Нагрузки, о которых мало говорят: как меняется тело женщины во время беременности
7 июля, 10:45 • 42242 просмотра
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУРVideo
7 июля, 08:52 • 31422 просмотра
Зеленский прибыл в Анкару на саммит НАТОVideo
7 июля, 07:52 • 88231 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3.7м/с
62%
742мм
Популярные новости
Спасатели завершили ликвидацию последствий российской атаки на Одесчине, есть пострадавшие7 июля, 20:45 • 11545 просмотра
Премьер-министр Дании ответила Трампу на заявление о Гренландии7 июля, 20:50 • 12505 просмотра
Россия атакует Киев баллистикой, в столице вспыхнул сильный пожар7 июля, 21:57 • 9732 просмотра
Беспилотники, вероятно, поразили саратовский НПЗ, возник пожар – ASTRAVideo01:23 • 12322 просмотра
Генштаб обновил потери РФ: за сутки ликвидировано еще 1260 оккупантов и более 460 единиц автотехникиPhoto04:15 • 13230 просмотра
публикации
Как получить землю от государства в Украине во время войны Photo7 июля, 16:58 • 30833 просмотра
Произошла ментальная революция: как новый способ ведения войны меняет подходы к разработке и закупкам вооружения7 июля, 12:00 • 65988 просмотра
Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации7 июля, 07:52 • 88201 просмотра
Как правильно хранить лекарства летомPhoto7 июля, 06:16 • 95416 просмотра
Путин слабеет, Украина должна дожать – как "дальнобойные санкции" меняют ход войныVideo7 июля, 06:01 • 87766 просмотра
Актуальные люди
Марин Ле Пен
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Актуальные места
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Реклама
УНН Lite
Зендея призналась, что сбилась с репликой в первый день съемок "Одиссеи" Нолана7 июля, 10:09 • 72325 просмотра
Dior создал свадебные образы Тейлор Свифт и Трэвиса Келси, опередив ChanelPhoto6 июля, 22:59 • 65488 просмотра
Между Букингемским дворцом и командой принца Гарри возник спор по поводу его остановки во дворце6 июля, 14:04 • 62801 просмотра
Принцесса Уэльская поделилась семейными фото после изнурительного горного испытанияPhoto6 июля, 00:01 • 104042 просмотра
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 112432 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Грузовой Boeing 737 пропал с радаров у Пакистана, продолжается поисковая операция

Киев • УНН

 • 2456 просмотра

Грузовой самолет Boeing 737 авиакомпании K2 Airways пропал с радаров после сообщения о неисправности навигационной системы. Поисково-спасательная операция продолжается в море с участием государственных служб.

Грузовой Boeing 737 пропал с радаров у Пакистана, продолжается поисковая операция

Пакистанский грузовой самолет Boeing 737 с пятью членами экипажа на борту исчез с радаров у побережья Карачи после сообщения о неисправности навигационной системы. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Управление аэропортов Пакистана, пишет УНН.

Детали

Самолет авиакомпании K2 Airways выполнял рейс из Шарджи (ОАЭ) в Карачи. В 21:18 по местному времени экипаж сообщил диспетчерам о проблеме с навигационной системой.

Несмотря на попытки авиадиспетчеров помочь экипажу, уже через три минуты самолет начал стремительно терять высоту и резко изменил курс. Впоследствии с ним была потеряна радиосвязь и радиолокационный контакт примерно в 155 морских милях (287 км) к западу от Карачи.

В Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании – погибли 14 человек28.06.26, 15:17 • 3153 просмотра

Управление аэропортов Пакистана сообщило, что после инцидента был активирован Центр координации спасательных работ. Поисково-спасательная операция в море продолжается при участии нескольких государственных служб.

В настоящее время власти не сообщают о причинах инцидента и судьбе самолета и экипажа.

Во Франции разбился самолет для прыжков с парашютом – погибли все 11 человек на борту28.06.26, 15:45 • 3290 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира