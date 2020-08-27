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Самоубийство в колонии в Кировоградской области: девять работников привлекли к ответственности

Киев • УНН

 • 16158 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 27 августа. УНН. В исправительной колонии в Кировоградской области провели проверку из-за самоубийства сотрудницы учреждения, по результатам которой девять работников учреждения привлечены к ответственности, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.

Самоубийство в колонии в Кировоградской области: девять работников привлекли к ответственности

"Прокуратурой Кировоградской области проведена проверка обстоятельств, которые привели к возникновению чрезвычайного происшествия в ГУ "Петровская ВК №49", когда из огнестрельного оружия совершила самоубийство работница учреждения", - говорится в сообщении.

В ходе проверки в колонии, как указано, был выявлен ряд существенных нарушений.

"В частности, прокуратура акцентировала на ненадлежащей работе сотрудников отдела режима охраны учреждения в части прохождения первоначальной подготовки, проведения вступительных инструктажей и отсутствие действенного контроля за подчиненными со стороны руководства исправительной колонии", - отметили в пресс-службе.

На их устранение прокуратура внесла указание начальнику учреждения с требованием немедленно принять меры по устранению имеющихся нарушений и недопущению их в дальнейшем.

"Сейчас по результатам прокурорского вмешательства выявлены нарушения требований законодательства устранены, девять работников учреждения, по вине которых были допущены эти нарушения, привлечены к ответственности", - отметили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, в Днепре покончил с собой сотрудник пенитенциарной службы.

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