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Самогубство у колонії на Кіровоградщині: дев'ятьох працівників притягнули до відповідальності

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 серпня. УНН. У виправній колонії на Кіровоградщині провели перевірку через самогубство працівниці установи, за результатами якої дев’ять працівників установи притягнуто до відповідальності, інформує УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури області.

Самогубство у колонії на Кіровоградщині: дев'ятьох працівників притягнули до відповідальності

"Прокуратурою Кіровоградської області проведено перевірку обставин, що призвели до виникнення надзвичайної події в ДУ "Петрівська ВК №49", коли із вогнепальної зброї вчинила самогубство працівниця установи", - йдеться в повідомленні.

У ході перевірки в колонії, як вказано, було виявлено низку суттєвих порушень.

"Зокрема, прокуратура акцентувала на неналежну роботу працівників відділу режиму охорони установи в частині проходження первинної підготовки, проведення вступних інструктажів та відсутність дієвого контролю за підлеглими з боку керівництва виправної колонії", - зазначили в пресслужбі.

На їх усунення прокуратура внесла вказівку начальнику установи з вимогою негайно вжити заходів щодо усунення наявних порушень та недопущення їх надалі.

"Наразі за результатом прокурорського втручання виявлені порушення вимог законодавства усунуті, дев’ять працівників установи, з вини яких були допущені ці порушення, притягнуто до відповідальності", - зазначили у прокуратурі.

Як повідомляв УНН, у Дніпрі наклав на себе руки співробітник пенітенціарної служби.

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