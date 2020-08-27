Самогубство у колонії на Кіровоградщині: дев'ятьох працівників притягнули до відповідальності
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 27 серпня. УНН. У виправній колонії на Кіровоградщині провели перевірку через самогубство працівниці установи, за результатами якої дев’ять працівників установи притягнуто до відповідальності, інформує УНН із посиланням на пресслужбу прокуратури області.
"Прокуратурою Кіровоградської області проведено перевірку обставин, що призвели до виникнення надзвичайної події в ДУ "Петрівська ВК №49", коли із вогнепальної зброї вчинила самогубство працівниця установи", - йдеться в повідомленні.
У ході перевірки в колонії, як вказано, було виявлено низку суттєвих порушень.
"Зокрема, прокуратура акцентувала на неналежну роботу працівників відділу режиму охорони установи в частині проходження первинної підготовки, проведення вступних інструктажів та відсутність дієвого контролю за підлеглими з боку керівництва виправної колонії", - зазначили в пресслужбі.
На їх усунення прокуратура внесла вказівку начальнику установи з вимогою негайно вжити заходів щодо усунення наявних порушень та недопущення їх надалі.
"Наразі за результатом прокурорського втручання виявлені порушення вимог законодавства усунуті, дев’ять працівників установи, з вини яких були допущені ці порушення, притягнуто до відповідальності", - зазначили у прокуратурі.
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