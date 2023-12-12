Саммит ЕС будет очень не простой, много дискуссий не только по украинскому вопросу - МИД
Киев • УНН
На саммите ЕС будут обсуждаться пять ключевых вопросов, связанных с Украиной, таких как переговоры о членстве в ЕС и финансовой поддержке, в условиях интенсивной и креативной дипломатии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что саммит будет сложным из-за юридических и политических сложностей различных вопросов.
Саммит ЕС будет очень не простой, ведь ожидается очень много дискуссий, и не только по украинскому вопросу. На саммите будет пять важных вопросов по Украине, в частности об открытии переговоров о членстве в ЕС и запуске фонда финансовой поддержки. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона во вторник, передает корреспондент УНН.
Ситуация не простая. Европейский саммит будет очень не простой. Будет много дискуссий не только по украинскому вопросу, и в буквальном смысле до последней минуты будут продолжаться переговоры, а мы до последней минуты на всех уровнях будем работать, и я вам скажу, что такой интенсивности дипломатии, как сейчас, не было, наверное, с начала полномасштабного вторжения
По его словам, сейчас на всех уровнях применяются самые креативные решения для того, чтобы обеспечить принятие необходимых решений для Украины.
"Сейчас на всех уровнях самые креативные решения, самые сногсшибательные комбинации разыгрываются, и открытые, и закрытые, для того, чтобы обеспечить принятие решений, необходимых для Украины", - отметил Кулеба.
Он подчеркнул, что на саммите ЕС будет пять важных вопросов по Украине.
"Это вопрос об открытии переговоров о членстве, вопрос о запуске фонда финансовой поддержки Украины, вопрос об утверждении суммы финансирования Европейского фонда мира, из которого финансируется оружие для Украины, вопрос 12-го санкционного пакета ЕС и вопрос установления правил обращения с замороженными российскими активами", - рассказал Кулеба.
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Он отметил, что все эти вопросы сложные с юридической и политической точки зрения.
"Даже из озвученного слышно, что вопросы все сложные с юридической точки зрения, политической. Но это только украинский блок, а есть еще вопросы расширения, блок проблемных вопросов других стран", - сказал министр.
Кроме того, Кулеба заявил, что никто не остановит интеграцию Украины в Европейский Союз.
Поэтому здесь заварилась такая очень серьезная каша, я бы даже сказал борщ, потому что много разных ингредиентов замешано в этом блюде. Нужно очень-очень много работать для того, чтобы получить необходимый результат. Но, главное, что мы должны знать и помнить, что никто не способен остановить европейскую интеграцию Украины... Мы там будем, вопрос сейчас, насколько быстро
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Саммит ЕС будет очень не простой, много дискуссий не только по украинскому вопросу - МИД
На саммите ЕС будут обсуждаться пять ключевых вопросов, связанных с Украиной, таких как переговоры о членстве в ЕС и финансовой поддержке, в условиях интенсивной и креативной дипломатии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Ожидается, что саммит будет сложным из-за юридических и политических сложностей различных вопросов.
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