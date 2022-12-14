Самка горбатого кита со сломанным хребтом преодолела около 5 000 км

Детали

Ученые из Фонда тихоокеанских китов отслеживали кита по имени Мун в течение последних 10 лет. В 2020 году ее заметили в канадских водах. Ученые были очарованы, когда Мун снова появилась в канадских водах, но на этот раз с детенышем.

Отмечается, что Мун впервые заметила 7 сентября исследовательская станция острова Финн. Тогда ученые увидели, что с самкой горбатого кита что-то не так. Они направили дрон, чтобы лучше изучить состояние Мун.

Как оказалось, у кита был поврежден позвоночник. Ее нижняя часть тела была изогнута в неестественной форме буквы "S"— от спинного до хвостового плавника.

Исследователи предполагают, что она получила травму в результате столкновения с судном. В общей сложности самка горбатого кита преодолела расстояние почти 5 000 километров от Канады до Гавайев.

Мун удалось добраться до места назначения, но исследователи считают, что это было ее последнее путешествие. Ученые сняли самку у берегов Мауи, и они говорят о том, что миграция невероятно истощила Мун.

По словам Фонда тихоокеанского кита, мы вряд ли когда-нибудь поймем, сколько сил и стойкости понадобилось Мун, чтобы преодолеть свое последнее путешествие. Так или иначе, ученые считают, что нам следует уважать такое упорство другого вида и признать, что столкновения с лодками угрожают жителям морей.

По словам генерального директора и ведущей исследовательницы BC Whales Дженни Рэй, если бы самка горбатого кита была на суше, ученые, скорее всего, усыпили бы ее, чтобы лишить страданий. Но "коктейль из токсичных веществ" может отравить обитателей морей, которые будут есть ее остатки.

Добавим, что точные размеры и вес Мун неизвестны, самки горбатых китов могут достигать около 15 метров в длину и весить около 35 тонн.

Напомним

Во время исследования леса в районе Хенгчуни, команда студентов во главе с профессором Национального университета Ченг Кунг геологом Ян Цзыруй нашли остатки гигантского кита.