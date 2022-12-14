Самка горбатого кита зі зламаним хребтом подолала близько 5 000 км

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Науковці з Фонду тихоокеанських китів відстежували кита на ім'я Мун протягом останніх 10 років. У 2020 році її помітили в канадських водах. Вчені були зачаровані, коли Мун знову з'явилася в канадських водах, але цього разу з дитинчам.

Зазначається, що цьогоріч Мун вперше помітила 7 вересня дослідницька станція острова Фін. Тоді вчені побачили, що із самкою горбатого кита щось не так. Вони направили дрон, щоб краще вивчити стан Мун.

Як виявилося, в кита був пошкоджений хребет. Її нижня частина тіла була вигнута в неприродній формі букви "S" — від спинного до хвостового плавця.

Дослідники припускають, що вона отримала травму внаслідок зіткнення із судном. Загалом самка горбатого кита подолала відстань майже 5 000 кілометрів від Канади до Гаваїв.

Мун вдалося дістатися місця призначення, але дослідники вважають, що це була її остання подорож. Учені зняли самку біля берегів Мауї, і вони говорять про те, що міграція неймовірно виснажила Мун.

За словами Фонду тихоокеанського кита, ми навряд чи коли-небудь зрозуміємо, скільки сил і стійкості знадобилося Мун, щоб подолати свою останню подорож. Так чи інакше, вчені вважають, що нам слід поважати таку завзятість іншого виду й визнати, що зіткнення з човнами загрожують мешканцям морів.

За словами генеральної директорки та провідної дослідниці BC Whales Джені Рей, якби самка горбатого кита була на суші, вчені, найімовірніше, приспали б її, щоб позбавити страждань. Але "коктейль із токсичних речовин" може отруїти мешканців морів, які їстимуть її рештки.

Додамо, що точні розміри та вага Мун невідомі, самки горбатих китів можуть досягати близько 15 метрів у довжину та важити близько 35 тонн.

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