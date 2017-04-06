Саммит Восточного партнерства запланирован на 24 ноября в Брюсселе - премьер Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Саммит Восточного партнерства запланирован на 24 ноября в Брюсселе. Об этом в ходе 10-го Киевского Форума по безопасности заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает корреспондент УНН.
“Меньше чем через три месяца Эстония начнет председательствовать в Европейском Союзе и совместно с председателем Европейского Совета мы запланировали следующий саммит Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе”, — сказал Ю.Ратас.
По его словам, это хорошая возможность для лидеров Украины представить там результаты реформ и усилить сотрудничество с ЕС.
“Также в Таллинне будет происходить ряд различных мероприятий, таких как бизнес-форум и форум гражданского общества. Форум медиа также будет организован, но здесь, в Киеве”, — уточнил Ю.Ратас.
Как сообщал УНН, Премьер Эстонии отметил нерушимость санкций ЕС против России.