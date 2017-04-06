Саммит Восточного партнерства запланирован на 24 ноября в Брюсселе - премьер Эстонии

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67184 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108546 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166429 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122105 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119958 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114310 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105420 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107321 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157470 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Саммит Восточного партнерства запланирован на 24 ноября в Брюсселе - премьер Эстонии

Саммит Восточного партнерства запланирован на 24 ноября в Брюсселе - премьер Эстонии

Киев  •  УНН

 • 9757 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Саммит Восточного партнерства запланирован на 24 ноября в Брюсселе. Об этом в ходе 10-го Киевского Форума по безопасности заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает корреспондент УНН.

“Меньше чем через три месяца Эстония начнет председательствовать в Европейском Союзе и совместно с председателем Европейского Совета мы запланировали следующий саммит Восточного партнерства, который состоится 24 ноября в Брюсселе”, — сказал Ю.Ратас.

По его словам, это хорошая возможность для лидеров Украины представить там результаты реформ и усилить сотрудничество с ЕС.

“Также в Таллинне будет происходить ряд различных мероприятий, таких как бизнес-форум и форум гражданского общества. Форум медиа также будет организован, но здесь, в Киеве”, — уточнил Ю.Ратас.

Как сообщал УНН, Премьер Эстонии отметил нерушимость санкций ЕС против России.

Украинские Национальные Новости

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