Саміт Східного партнерства запланований на 24 листопада у Брюсселі – прем’єр Естонії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Саміт Східного партнерства заплановано на 24 листопада у Брюсселі. Про це в ході 10-го Київського Форуму з безпеки заявив прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас, передає кореспондент УНН.
“Менше ніж через три місяці Естонія почне головувати у Європейському Союзі і спільно з головою Європейської Ради ми запланували наступний саміт Східного партнерства, який відбудеться 24 листопада у Брюсселі”, — сказав Ю.Ратас.
За його словами, це хороша можливість для лідерів України представити там результати реформ і посилити співпрацю з ЄС.
“Також в Таллінні буде відбуватися низка різних заходів, таких як бізнес-форум і форум громадянського суспільства. Форум медіа також буде організований, але тут, у Києві”, — уточнив Ю.Ратас.
Як повідомляв УНН, Прем'єр Естонії наголосив на непорушності санкцій ЄС проти Росії.