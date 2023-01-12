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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Саммит мира", который инициировала Украина, состоится в феврале в Нью-Йорке - посол

Киев • УНН

 • 477472 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Посол Украины в Турции Василий Боднар сообщил, что глобальный "саммит мира", который Киев предложил провести при посредничестве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке в США. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на Anadolu Agency.

"Саммит мира", который инициировала Украина, состоится в феврале в Нью-Йорке - посол

Детали

Посол напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Большой двадцатки" (G20) очертил план достижения мира. Он добавил, что инициатива из 10 пунктов охватывает такие вопросы, как безопасность Украины и региона в целом, продовольственная, энергетическая безопасность, вывод российских войск с украинской территории.

По словам Боднара, надежда на достижение мира есть, но это возможно только в том случае, если российские войска будут полностью выведены с территории Украины, а мир будет оказывать давление на москву, требуя прекращения военной активности. Он подчеркнул значимость обеспечения территориальной целостности Украины.

"Это война за освобождение и независимость. Нам нужно освободить наши земли, восстановить нашу территориальную целостность и установить суверенные права на наших суверенных землях. Это главный элемент всей войны", - сказал он.

Кроме этого, дипломат выразил благодарность министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, который заявил о поддержке Анкары мирного плана и готовности участвовать в его реализации.

Напомним

В декабре 2022 года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина в ближайшие месяцы, до конца февраля, намерена провести "мирный саммит" в ООН, которым хочет положить конец войне, которую развязала россия.

В кремле идею проведения "мирного саммита" отвергли.

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