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"Саміт миру", який ініціювала Україна, відбудеться у лютому у Нью-Йорку - посол

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що глобальний "саміт миру", який Київ запропонував провести за посередництва генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, заплановано на 24 лютого у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку в США. Про це повідомляє УНН, посилаючись на Anadolu Agency.

"Саміт миру", який ініціювала Україна, відбудеться у лютому у Нью-Йорку - посол

Деталі

Посол нагадав, що президент України Володимир Зеленський на саміті "Великої двадцятки" (G20) окреслив план досягнення миру. Він додав, що ініціатива з 10 пунктів охоплює такі питання, як безпека України та регіону в цілому, продовольча, енергетична безпека, виведення російських військ з української території.

За словами Боднара, надія на досягнення миру є, але це можливо тільки в тому випадку, якщо російські війська будуть повністю виведені з території України, а світ чинитиме тиск на москву, вимагаючи припинення військової активності. Він наголосив на значущості забезпечення територіальної цілісності України.

"Це війна за визволення та незалежність. Нам потрібно звільнити наші землі, відновити нашу територіальну цілісність та встановити суверенні права на наших суверенних землях. Це головний елемент усієї війни", - сказав він.

Крім цього, дипломат висловив вдячність міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу, який заявив про підтримку Анкари мирного плану і готовність брати участь у його реалізації.

Нагадаємо

У грудні 2022 року глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна найближчими місяцями, до кінця лютого, має намір провести "мирний саміт" в ООН, яким хоче покласти край війні, яку розв'язала росія.

У кремлі ідею проведення "мирного саміту" відкинули.

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