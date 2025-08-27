Самый дорогой особняк этого года в Гонконге продан за $140 млн

Новый особняк в Гонконге был продан за 1,09 млрд гонконгских долларов (140 млн долларов США). Это самая дорогая сделка по продаже дома в этом финансовом центре в этом году. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Отмечается, что особняк, расположенный в престижном горном районе The Peak, имеет площадь более тысячи кв. м, пять спален и лифт.

Роскошный дом в престижном районе Гонконга Пик стал лидером продажи виллы за 1 миллиард гонконгских долларов в районе Коулун-Тун