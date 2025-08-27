$41.430.15
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 35177 просмотра
Президент подписал законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
26 августа, 16:15 • 68937 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 46677 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 108481 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 136643 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 134707 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 55326 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 152277 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63169 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 56506 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
В Тернопольской области разоблащено масштабное хищение бюджетных средств: 19 человек получили подозренияPhoto26 августа, 13:53 • 4706 просмотра
На Киевщине мужчина нашел ружье во время демонтажа старого дома26 августа, 14:01 • 3688 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 38300 просмотра
Трамп против ФРС: рынки в панике после попытки увольнения главы центробанка26 августа, 14:10 • 3778 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto17:52 • 3884 просмотра
Самый дорогой особняк этого года в Гонконге продан за $140 млн

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Новый особняк в Гонконге продали за 1,09 млрд гонконгских долларов, что является самой дорогой сделкой года. Он расположен в районе The Peak, имеет более тысячи квадратных метров и пять спален.

Самый дорогой особняк этого года в Гонконге продан за $140 млн

Новый особняк в Гонконге был продан за 1,09 млрд гонконгских долларов (140 млн долларов США). Это самая дорогая сделка по продаже дома в этом финансовом центре в этом году. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.

Детали

Отмечается, что особняк, расположенный в престижном горном районе The Peak, имеет площадь более тысячи кв. м, пять спален и лифт.

Роскошный дом в престижном районе Гонконга Пик стал лидером продажи виллы за 1 миллиард гонконгских долларов в районе Коулун-Тун

- пишет издание.

На прошлой неделе на той же улице был продан другой особняк, ранее принадлежавший китайскому магнату Чэнь Хунтяню. Его стоимость составила 790 млн гонконгских долларов - это вдвое ниже цены покупки в 2016 году.

Рынок элитной недвижимости Гонконга демонстрирует рост активности в последние месяцы, говорится в отчете компании Midland Realty. Основными факторами, поддерживающими рост цен и увеличение продаж, являются ожидаемое снижение процентных ставок в США и восстановление финансового рынка Гонконга.

Арендная плата в центрах городов Европы: где можно сэкономить28.07.25, 10:08 • 4103 просмотра

Вита Зеленецкая

Новости МираНедвижимость
Bloomberg News
Bloomberg L.P.
Гонконг
Соединённые Штаты