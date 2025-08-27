Самый дорогой особняк этого года в Гонконге продан за $140 млн
Киев • УНН
Новый особняк в Гонконге продали за 1,09 млрд гонконгских долларов, что является самой дорогой сделкой года. Он расположен в районе The Peak, имеет более тысячи квадратных метров и пять спален.
Новый особняк в Гонконге был продан за 1,09 млрд гонконгских долларов (140 млн долларов США). Это самая дорогая сделка по продаже дома в этом финансовом центре в этом году. Об этом информирует издание Bloomberg, передает УНН.
Детали
Отмечается, что особняк, расположенный в престижном горном районе The Peak, имеет площадь более тысячи кв. м, пять спален и лифт.
Роскошный дом в престижном районе Гонконга Пик стал лидером продажи виллы за 1 миллиард гонконгских долларов в районе Коулун-Тун
На прошлой неделе на той же улице был продан другой особняк, ранее принадлежавший китайскому магнату Чэнь Хунтяню. Его стоимость составила 790 млн гонконгских долларов - это вдвое ниже цены покупки в 2016 году.
Рынок элитной недвижимости Гонконга демонстрирует рост активности в последние месяцы, говорится в отчете компании Midland Realty. Основными факторами, поддерживающими рост цен и увеличение продаж, являются ожидаемое снижение процентных ставок в США и восстановление финансового рынка Гонконга.
