Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 35179 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 68946 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 46686 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 108488 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 136650 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 134708 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 55327 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 152277 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63169 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 56506 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Новий особняк у Гонконгу продали за 1,09 млрд гонконгських доларів, що є найдорожчою угодою року. Він розташований у районі The Peak, має понад тисячу квадратних метрів та п'ять спалень.

Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Новий особняк у Гонконгу було продано за 1,09 млрд. гонконгських доларів (140 млн. доларів США). Це найдорожча угода з продажу будинку цього фінансового центру цього року. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що особняк, розташований у престижному гірському районі The Peak, має площу понад тисячу кв. м, п'ять спалень і ліфт.

Розкішний будинок у престижному районі Гонконгу Пік став лідером продажу вілли за 1 мільярд гонконгських доларів у районі Коулун-Тун

- пише видання.

Минулого тижня на тій самій вулиці було продано інший особняк, що раніше належав китайському магнату Чень Хунтяню. Його вартість становила 790 млн гонконгівських доларів - це вдвічі нижче за ціну купівлі у 2016 році.

Ринок елітної нерухомості Гонконгу демонструє зростання активності останніми місяцями, йдеться у звіті компанії Midland Realty. Основними факторами, що підтримують зростання цін і збільшення продажу, є очікуване зниження процентних ставок у США і відновлення фінансового ринку Гонконгу.

Орендна плата в центрах міст Європи: де можна зекономити28.07.25, 10:08 • 4103 перегляди

Віта Зеленецька

Новини СвітуНерухомість
Bloomberg News
Bloomberg
Гонконг
Сполучені Штати Америки