Найдорожчий особняк цього року в Гонконзі продано за $140 млн

Новий особняк у Гонконгу було продано за 1,09 млрд. гонконгських доларів (140 млн. доларів США). Це найдорожча угода з продажу будинку цього фінансового центру цього року. Про це інформує видання Bloomberg, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що особняк, розташований у престижному гірському районі The Peak, має площу понад тисячу кв. м, п'ять спалень і ліфт.

Розкішний будинок у престижному районі Гонконгу Пік став лідером продажу вілли за 1 мільярд гонконгських доларів у районі Коулун-Тун - пише видання.

Минулого тижня на тій самій вулиці було продано інший особняк, що раніше належав китайському магнату Чень Хунтяню. Його вартість становила 790 млн гонконгівських доларів - це вдвічі нижче за ціну купівлі у 2016 році.

Ринок елітної нерухомості Гонконгу демонструє зростання активності останніми місяцями, йдеться у звіті компанії Midland Realty. Основними факторами, що підтримують зростання цін і збільшення продажу, є очікуване зниження процентних ставок у США і відновлення фінансового ринку Гонконгу.

