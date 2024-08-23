Самая богатая нефтяная компания россии стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели - СМИ

Четвертая по объемам добычи и первая по объему наличности на счетах нефтяная компания россии - "Сургутнефтегаз" стала убыточной и засекретила почти все финансовые показатели. Об этом пишет издание The Moscow Times, передает УНН.

"Четвертая по объемам добычи и первая по объему наличности на счетах нефтяная компания россии - "Сургутнефтегаз" - решила не публиковать подавляющее большинство финансовых показателей. В отчете по российским стандартам за первое полугодие из 62 строк "Сургутнефтегаз" заполнил лишь 10, а остальные оставил пустыми, следует из документа, опубликованного компанией 5 августа", - пишет издание.

В частности, в компании не раскрыли выручку, себестоимость продаж, коммерческие и управленческие расходы, а также доходы от "дочерних" предприятий. Под гриф "секретно" попали имеющиеся у компании долгосрочные и краткосрочные займы, объем активов, запасы наличности и даже уставный капитал.

"Из результатов деятельности "Сургутнефтегаз" сообщил лишь данные по прибыли: чистая прибыль компании за полгода упала в 6 раз, до 139,9 млрд рублей, а прибыль до налогообложения составила 168,7 млрд рублей и также снизилась 6-кратно. Из отчетности следует, что во втором квартале "Сургутнефтегаз" получил убыток в размере 129,9 млрд рублей, однако понять, какие факторы на него повлияли, из представленных цифр невозможно", - добавляет издание.

Напомним

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