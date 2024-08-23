Найбагатша нафтова компанія росії стала збитковою та засекретила майже всі фінансові показники - ЗМІ
Київ • УНН
Четверта за обсягами видобутку нафтова компанія рф "Сургутнафтогаз" засекретила більшість фінансових показників. Чистий прибуток компанії за півроку впав у 6 разів, а в другому кварталі зафіксовано збиток у 129,9 млрд рублів.
Четверта за обсягами видобутку та перша за обсягом готівки на рахунках нафтова компанія росії - "Сургутнафтогаз" стала збитковою та засекретила майже всі фінансові показники. Про це пише видання The Moscow Times, передає УНН.
"Четверта за обсягами видобутку та перша за обсягом готівки на рахунках нафтова компанія росії - "Сургутнафтогаз" - вирішила не публікувати переважну більшість фінансових показників. У звіті за російськими стандартами за перше півріччя із 62 рядків "Сургутнафтогаз" заповнив лише 10, а решта залишив порожніми, випливає з документа, опублікованого компанією 5 серпня", - пише видання.
Зокрема, в компанії не розкрили виручку, собівартість продажів, комерційні та управлінські витрати, а також доходи від "дочірніх" підприємств. Під гриф "секретно" потрапили наявні у компанії довгострокові та короткострокові позики, обсяг активів, запаси готівки і навіть статутний капітал.
"З результатів діяльності "Сургутнафтогаз" повідомив лише дані щодо прибутку: чистий прибуток компанії за півроку впав у 6 разів, до 139,9 млрд рублів, а прибуток до оподаткування склав 168,7 млрд рублів і також знизився 6-разово. Зі звітності випливає, що в другому кварталі "Сургутнафтогаз" отримав збиток у розмірі 129,9 млрд рублів, проте зрозуміти, які фактори на нього вплинули, з представлених цифр неможливо", - додає видання.
Нагадаємо
Зранку 23 серпня дрон знову атакував нафтобазу в пролетарську ростовської області рф, пожежу на якій не можуть загасити з неділі.