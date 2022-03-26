Садовый сообщил о последствиях новых обстрелов во Львове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В одной из школ вблизи места сегодняшнего авиаудара во Львове ударной волной разбиты окна. К счастью, никто не пострадал. Об этом сообщил львовский городской голова Андрей Садовый в своем Facebook, пишет УНН.
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“В одной из школ вблизи места авиаудара ударной волной разбиты окна. Пострадавших нет", - сообщил Садовый.
Ранее
Как писал УНН, во Львове сегодня слышны взрывы, в отдельных районах города виден дым. Позже стало известно о 5 пострадавших.
Позже Садовый сообщил, что в результате обстрела горит один из промышленных объектов, где хранится топливо. Жилая инфраструктура не пострадала.
Позже по Львову был нанесен еще один ракетный удар.
В результате был нанесен значительный ущерб объектам инфраструктуры, отметил городской голова.