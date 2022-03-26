Садовий повідомив про наслідки нових обстрілів у Львові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В одній зі шкіл поблизу місця сьогоднішнього авіаудару у Львові ударною хвилею розбиті вікна. На щастя, ніхто не постраждав. Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий у своєму Facebook, пише УНН.
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“У одній зі шкіл поблизу місця авіаудару ударною хвилею розбиті вікна. Постраждалих немає”, - повідомив Садовий.
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Як писав УНН, у Львові сьогодні чути вибухи, в окремих районах міста видно дим. Пізніше стало відомо про 5 постраждалих.
Пізніше Садовий повідомив, що внаслідок обстрілу горить один із промислових об‘єктів, де зберігається паливо. Житлова інфраструктура не постаждала.
Пізніше по Львову було завдано ще одного ракетного удару.
У результаті було завдано значних збитків об’єктам інфраструктури, зазначив міський голова.