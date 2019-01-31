Усадьба Багговута получила охранный договор

Холдинговая компания берется восстановить полуразрушенное здание 19-го века, что на улице Багговутовской, 16.

Первое упоминание о доме встречается в 1843 году. Кому из Багговутов - генералу царской армии Леонтию Багговуту, герою Отечественной войны 1812 года Карлу Багговуту или участнику Крымской войны 1853-1856 годов Александру Багговуту принадлежала усадьба - неизвестно, но именно в честь первых поселенцев - Багговута - свое название получила одна из старейших улиц Лукьяновки.

Ранее сообщалось, что земельный участок по ул. Баггоутовской, 16 (а и б), на которой находится здание, в 2015 году Киевский городской совет передал ООО "РТ Девелопмент" для обслуживания и эксплуатации административных зданий (Решение № 432/1297 от 21.04.2015 г.). Имея на вверенной территории историческое здание, компания заказала историко-градостроительные обоснования, строительную экспертизу и обратилась к "Киевгорстрою" относительно разработки проекта по реставрации и восстановлению усадьбы Багговута. Экспертизу провел Научно-исследовательский институт "УкрНИИпроектреставрация". Проект реставрации разработали специалисты ООО "КТК Строй".

Охранный договор - режим использования памятника культурного наследия или его части, в том числе территории, на которой оно расположено. В нем указываются виды и сроки выполнения реставрационных, консервационных, ремонтных работ, работ по обустройству ее территории, других мероприятий, необходимость которых определяется соответствующим органом охраны культурного наследия.