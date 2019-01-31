Усадьба Багговута получила охранный договор

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83337 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103299 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138231 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136203 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132323 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126486 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164511 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145346 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Усадьба Багговута получила охранный договор

Усадьба Багговута получила охранный договор

Киев  •  УНН

 • 29914 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. "Киевгорстрой" получил охранный договор для усадьбы Багговута. Об этом УНН сообщили в компании.

Холдинговая компания берется восстановить полуразрушенное здание 19-го века, что на улице Багговутовской, 16.

Первое упоминание о доме встречается в 1843 году. Кому из Багговутов - генералу царской армии Леонтию Багговуту, герою Отечественной войны 1812 года Карлу Багговуту или участнику Крымской войны 1853-1856 годов Александру Багговуту принадлежала усадьба - неизвестно, но именно в честь первых поселенцев - Багговута - свое название получила одна из старейших улиц Лукьяновки.

Ранее сообщалось, что земельный участок по ул. Баггоутовской, 16 (а и б), на которой находится здание, в 2015 году Киевский городской совет передал ООО "РТ Девелопмент" для обслуживания и эксплуатации административных зданий (Решение № 432/1297 от 21.04.2015 г.). Имея на вверенной территории историческое здание, компания заказала историко-градостроительные обоснования, строительную экспертизу и обратилась к "Киевгорстрою" относительно разработки проекта по реставрации и восстановлению усадьбы Багговута. Экспертизу провел Научно-исследовательский институт "УкрНИИпроектреставрация". Проект реставрации разработали специалисты ООО "КТК Строй".

Охранный договор - режим использования памятника культурного наследия или его части, в том числе территории, на которой оно расположено. В нем указываются виды и сроки выполнения реставрационных, консервационных, ремонтных работ, работ по обустройству ее территории, других мероприятий, необходимость которых определяется соответствующим органом охраны культурного наследия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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