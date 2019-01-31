Садиба Багговута отримала охоронний договір

Холдингова компанія береться відновити напівзруйновану будівлю 19-го століття, що на вулиці Багговутівській, 16.

Перша згадка про будинок зустрічається в 1843 році. Кому з Багговутів — генералу царської армії Леонтію Багговуту, герою Вітчизняної війни 1812 року Карлу Багговуту чи учаснику Кримської війни 1853–1856 років Олександру Багговуту належала садиба — достеменно невідомо, але саме на честь перших поселенців — Багговутів — свою назву отримала одна з найстаріших вулиць Лук’янівки.

Раніше повідомлялося, що земельну ділянку по вул. Багговутівській, 16 (а і б), на якій знаходиться будівля, у 2015 році Київська міська рада передала ТОВ “РТ Девелопмент” для обслуговування і експлуатації адміністративних будівель (Рішення № 432/1297 від 21.04.2015 р). Маючи на ввіреній території історичну будівлю, компанія замовила історико-містобудівні обґрунтування, будівельну експертизу і звернулася до “Київміськбуду” щодо розробки проекту з реставрації та відновлення садиби Багговута. Експертизу провів Науково-дослідний інститут “УкрНДІПроектРеставрація”. Проект реставрації розробили спеціалісти ТОВ “КТК Буд”.

Охоронний договір — режим використання пам’ятки культурної спадщини або її частини, в тому числі території, на якій вона розташована. У ньому вказуються види і терміни виконання реставраційних, консерваційних, ремонтних робіт, робіт з облаштування її території, інших заходів, необхідність яких визначається відповідним органом охорони культурної спадщини.