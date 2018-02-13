Саакашвили сегодня в суде должен был дать показания по делу расстрелов на Институтской

Защитница написала, что заседание суда, на котором планировался допрос М.Саакашвили в качестве свидетеля, запланировано на 11:30. Его официально вызвали в качестве свидетеля.

Е.Закревская отметила, что ожидалось, что он прояснит так называемую "версию грузинских снайперов".

"С его показаний должно стать понятно, можно ли верить "свидетелям", которых заявляет защита беркутовцев (собственно "грузинских актеров" из итальянского фильма). Нужно этим актерам оставить убеждать американскую киноакадемию дать оскар, и не морочить суду голову", - уточнила она.

Напомним, по данным Государственной пограничной службы, 12 февраля М.Саакашвили вернули в ту страну, откуда он прибыл, нарушая украинское законодательство - Польшу.