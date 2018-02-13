Саакашвілі сьогодні у суді мав дати свідчення у справі розстрілів на Інститутській
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Екс-президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі був запрошений на допит до Святошинського районного суду Києва для надання свідчень у кримінальному провадженні за обвинуваченням екс-беркутівців у розстрілі активістів Майдану у лютому 2014 року. Про це написала на своїй сторінці у Facebook захисник Євгенія Закревська, передає УНН.
Захисниця написала, що засідання суду, на якому планувався допит М.Саакашвілі як свідка, заплановане на 11:30. Його офіційно викликали як свідка.
Є.Закревська зауважила, що очікувалося, що він прояснить так звану "версію грузинських снайперів".
"З його показів має стати зрозуміло, чи можна вірити "свідкам", яких заявляє захист беркутівців (власне "грузинських акторів" із італійського фільма). Чи потрібно цим акторам лишити переконувати американську кіноакадемію дати оскар, і не морочити суду голову", - уточнила вона.
Нагадаємо, за даними Державної прикордонної служби, 12 лютого М.Саакашвілі повернули в ту країну, звідки він прибув, порушуючи українське законодавство - Польщу.