Саакашвили сегодня ожидают на допрос в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили на 18 декабря. Об этом говорится в обнародованной ГПУ повестке, передает УНН.
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Согласно повестке, Саакашвили нужно появиться в 9:30 18 декабря в Генеральную прокуратуру Украины для проведения допроса в качестве подозреваемого в уголовном производстве №42017000000004873 от 04.12.2017 года по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 256; ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2; ч. 1 ст. 15 ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 110-2 УК Украины.
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11 декабря Печерский районный суд Киева отказал прокуратуре в применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для Саакашвили.
Напомним, Саакашвили задержали 8 декабря на квартире бывшего начальника луганской полиции и увезли в ИВС.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
В ГПУ заявили, что Саакашвили подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.